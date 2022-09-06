Анализ: доходы РФ от экспорта энергоносителей превысили расходы на войну

Доходы россии от экспорта энергоресурсов значительно превысили расходы на полномасштабную войну против Украины. Об этом рассказали в финском Центре исследований в области энергетики и чистого воздуха (CREA), сообщает УНН.

Как отмечается, с 24 февраля по 24 августа россия получила от продаж за нефть, газ и уголь 158 миллиардов евро, а на войну страна потратила 100 миллиардов евро.

Так, крупнейшим покупателем был Европейский Союз – 85 млрд евро. На втором месте – Китай – 35 млрд евро. Тройку замыкает Германия – 19 млрд евро.