ОВА: российские войска утром обстреляли Харьков

Во вторник, 6 сентября, российские оккупанты обстреляли Харьков, в результате чего был разрушен жилой дом в центре города.

"В результате утренних ударов по Харькову разрушен многоквартирный дом в центральной части города" , - сообщил председатель ОВА Олег Синегубов.﻿

Мэр Харькова Игорь Терехов уточнил, что по состоянию на 11.00 из-под завалов дома спасены три человека. Спасательные работы продолжаются.

Также в результате вражеского удара повреждено административное здание.