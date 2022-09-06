ОВА: российские войска утром обстреляли Харьков
Во вторник, 6 сентября, российские оккупанты обстреляли Харьков, в результате чего был разрушен жилой дом в центре города.
"В результате утренних ударов по Харькову разрушен многоквартирный дом в центральной части города", - сообщил председатель ОВА Олег Синегубов.
Мэр Харькова Игорь Терехов уточнил, что по состоянию на 11.00 из-под завалов дома спасены три человека. Спасательные работы продолжаются.
Также в результате вражеского удара повреждено административное здание.