В Украине арестовали имущество экс-депутата Госдумы РФ на 1 миллиард

В Бюро экономической безопасности и Офисе генпрокурора сообщили, что в Украине арестовали корпоративные права и имущество предприятий по производству бумаги и картона более чем на 1 миллиард гривен, владельцем которых является бывший депутат Госдумы РФ, сообщает Экономическая правда.

Отмечается, что сотрудники БЭБ обнаружили 9 предприятий, подконтрольных бывшему депутату государственной думы РФ, полковнику армии РФ, которые осуществляли деятельность на территории Украины.

"В частности была разоблачена компания, занимающаяся издательской деятельностью и производством бумажных изделий в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. Следствием установлено, что должностные лица уклонились от уплаты налога на прибыль и земельного налога, что привело к фактическому непоступлению в бюджет свыше 132 млн грн" , - говорится в сообщении.

Также установлено, что сотрудники общества в течение 2019-2021 годов покупали автомобили, нежилые помещения, оборудование и т.д., которое находилось в собственности другой компании и было под залогом в банке, по заниженным ценам.

В рамках досудебного расследования исследована финансово-хозяйственная деятельность указанного юридического лица и установлено, что один из комбинатов в Украине в течение длительного времени под видом возвратной финансовой помощи перечислял в пользу упомянутого общества средства в общей сумме более 129 млн грн.

"Такие действия были направлены на утаивание происхождения средств, то есть их фактическую легализацию. Как оказалось, эти компании связаны между собой" , - добавляют в БЭБ.

В ОГП добавили, что по ходатайству прокуроров наложен арест на корпоративные права и 25 объектов недвижимости предприятий, являющихся одними из крупнейших производителей бумаги и картона на территории Украины. Общая сумма арестованного имущества составляет более 1 млрд. грн.

По данным источников издания, речь идет о владельце Киевского картонно-бумажного комбината Владимире Крупчаке.