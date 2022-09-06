НБУ: в августе международные резервы Украины выросли на 13,6%
Международные резервы Украины выросли на 13,6% – до $25,4 млрд по итогам августа, сообщили в Национальном банке Украины.
Международные резервы выросли, прежде всего, благодаря поступлению значительного объема международной помощи, которое произошло на фоне умеренных долговых выплат страны в иностранной валюте и меньших интервенций НБУ по продаже валюты, добавили в пресс-службе.
Валютные поступления на счета Правительства в Национальном банке в августе составили $4 788,4 млн, в том числе:
- $3 030,9 млн поступили от США (через механизм Всемирного банка);
- $1 015,6 млн – от Европейского Союза;
- $349,3 млн – от Правительства Канады;
- $205,6 млн – от Правительства Италии;
- $99,6 млн – от размещения внутренних государственных облигаций (ОВГЗ);
- $87,4 млн – от других кредиторов.
"Текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование 4 месяцев будущего импорта. Этого достаточно для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и НБУ", - заверили в Нацбанке.