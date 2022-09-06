НБУ: в августе международные резервы Украины выросли на 13,6%

Международные резервы Украины выросли на 13,6% – до $25,4 млрд по итогам августа, сообщили в Национальном банке Украины.

Международные резервы выросли, прежде всего, благодаря поступлению значительного объема международной помощи, которое произошло на фоне умеренных долговых выплат страны в иностранной валюте и меньших интервенций НБУ по продаже валюты, добавили в пресс-службе.

Валютные поступления на счета Правительства в Национальном банке в августе составили $4 788,4 млн, в том числе:

$3 030,9 млн поступили от США (через механизм Всемирного банка);

$1 015,6 млн – от Европейского Союза;

$349,3 млн – от Правительства Канады;

$205,6 млн – от Правительства Италии;

$99,6 млн – от размещения внутренних государственных облигаций (ОВГЗ);

$87,4 млн – от других кредиторов.