Мэр: После мощного взрыва Энергодар обесточен

Мэр: После мощного взрыва Энергодар обесточен
Фото: t.me/orlovdmytroEn

Мэр Энергодара Дмитрий Орлов сообщил﻿, что после мощного взрыва в городе исчезли свет и водоснабжение.

"Сегодня в 12:20 жители Энергодара сообщили, что в городе раздался мощный взрыв. После чего в Энергодаре одновременно исчезли свет и водоснабжение", - сообщил глава города.

Он добавил, что обстоятельства происшествия сейчас выясняются.

Российские СМИ также подтвердили, что город обесточен, винят в этом ВСУ. По их словам, что повреждена линия электропередачи в районе ЗАЭС.

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