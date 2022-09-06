У ПриватБанка не хватает наличной валюты для всех отделений
Летом 2022 года в Украине вырос спрос на наличную валюту. Несмотря на резко выросшие поставки долларов и евро из-за рубежа, проблема обостряется логистическими трудностями доставки по отделениям в регионы, сообщает РБК-Украина.
Об этом сказал пресс-секретарь банка Олег Серга.
"Во всех украинских банках есть проблемы с наличной валютой", - сказал он.
По его словам, в августе ПриватБанк заказал за границей в 10 раз больше валюты, чем в августе прошлого года, однако этого не хватает для удовлетворения всех заявок.
"В сентябре мы заказали еще больше валюты", - сообщил Серга, отметив, что основной проблемой является доставка валюты по отделениям регионах.
Пресс-секретарь банка уверен, что по мере того, как валюта будет поступать в отделения, все заявки клиентов будут удовлетворены.
Отметим, клиенты ПриватБанка из разных городов жалуются, что не могут снять в кассах валютные сбережения и получить денежные переводы в валюте.