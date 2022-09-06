Зеленский отреагировал на удары России по Харькову и Кривому Рогу

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя обстрел войсками РФ Харькова и Кривого Рога, заявил, что за каждый удар на оккупантов будет ждать возмездие и справедливое наказание, сообщает Новое время.

"Очередные ракетные удары страны-агрессора по украинским городам. Утром в Харькове разрушен многоквартирный дом в центральной части города и повреждено админздание. В Кривом Роге произошел пожар на нефтебазе" , — написал он в Telegram.

Глава государства добавил, что за каждый удар на оккупантов будет ждать возмездие и справедливое наказание.

"Спрятаться не удастся никому. А мы и дальше будем шаг за шагом освобождать нашу украинскую землю. Нас невозможно сломать" , – написал он.

Утром 6 сентября войска РФ нанесли ракетные удары по центру Харькова, попав в гражданские объекты.

Перед этим ночью оккупанты обстреляли Индустриальный район областного центра. В результате атаки погибла женщина.

Также во вторник, 6 сентября российские оккупанты нанесли ракетные удары по Кривому Рогу. В результате возник пожар на нефтебазе.