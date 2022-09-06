В ЕС решили ускорить процесс расширения Шенгенской зоны

Председательствующая в Совете ЕС Чехия пригласила министров внутренних дел Болгарии, Румынии и Хорватии посетить 13 сентября Прагу для решения вопроса о присоединении трех балканских стран к Шенгенской зоне. Об этом накануне сообщил член парламента Румынии Рареш Богдан, сообщает Корреспондент.

"Заместитель премьер-министра Чехии Вит Ракушан, также министр внутренних дел, заявил несколько минут назад в комитете LIBE (Гражданские свободы, правосудие и внутренние дела Европарламента), что одной из целей председательства Чехии в ЕС является ускорение процедуры присоединения Румынии, Болгарии и Хорватии" , – написал Рареш Богдан.

Также он напомнил, что присоединение стран к Шенгенской зоне среди прочих поддерживает Германия. Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Болгария, Хорватия и Румыния выполнили все требования, чтобы стать полноправными членами Шенгенской зоны. Он предложил Евросоюзу закрыть этот вопрос.

Шенгенская зона – самая большая зона свободных путешествий в мире. На данный момент включающая в себя 22 страны ЕС (Австрия, Бельгия, Дания, Франция, Финляндия, Германия, Греция, Италия, Люксембург, Нидерланды, Португалия, Испания, Швеция, Чехия, Эстония, Венгрия, Латвия Литва, Мальта, Польша, Словакия и Словения), а также четыре ассоциированные страны, не входящие в ЕС (Норвегия, Исландия, Швейцария и Лихтенштейн).

Пять стран ЕС пока не входят в Шенгенскую зону – Болгария, Румыния, Хорватия и Кипр, которые уже подали заявки на присоединение, а также Ирландия, которая пока не выразила такого намерения.