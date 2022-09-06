Bloomberg: газ в Европе подешевел на 13% на ожиданиях антикризисных мер

Эталонные фьючерсы на газ во вторник упали на 13% после резкого роста в понедельник, поскольку правительства принимают антикризисные меры в попытке урегулировать энергетический кризис, сообщает Экономическая правда.

Об этом пишет Bloomberg.

"Эталонные фьючерсы на газ упали на 13% после резкого роста в понедельник. Решение России не возобновлять поставки по газопроводу "Северный поток" после того, как на прошлой неделе он был закрыт на техническое обслуживание, заставило европейские правительства планировать вмешательство на рынок, включая ограничения цен. Они пытаются избежать отключений электроэнергии и защитить находящуюся на грани рецессии экономику" , - пишет агентство.

При этом, хотя хранилища газа и заполняются быстрее, чем ожидалось, остается беспокойство по поводу того, как Европа заменит утраченные поставки из России, когда похолодает и спрос вырастет. По словам источников, осведомленных о ситуации, Германия вряд ли достигнет своей цели по заполнению запасов на 95% к началу ноября.

По состоянию на 10:16 утра в Амстердаме стоимость газа в Нидерландах на октябрь, эталонный показатель для Европы, была на 8,9% ниже и составила 224 евро за мегаватт-час. Контракт вырос на 15% в понедельник после резкого падения на прошлой неделе. Фьючерсы на газ в Великобритании упали на 12%. Эталонная немецкая электроэнергия на год вперед упала на 11% до 505 евро за мегаватт-час.

К 12:50 по Киеву цена октябрьских фьючерсов составляла €222,495 за 1 МВтч, что на 10,34% ниже закрытия предыдущих торгов.

"Возможно, Россия разыграла свою потенциальную карту слишком рано, поскольку холодные зимние месяцы еще не наступили" , - сказал директор Inspired Ник Кэмпбелл.

"Учитывая, что запасы газа все еще увеличиваются, и на все шаги, которые планируют европейские правительства, прекращение поставок "Северным потоком", возможно, не является тем смертельным ударом, на который, вероятно, испытывало российское государство" , - добавил он.

Министры энергетики ЕС собираются встретиться в пятницу, и сейчас рассматриваются предложения по ограничению спроса на электроэнергию, мер по повышению ликвидности в секторе и ограничению цены на газ. Новый премьер-министр Великобритании Лиз Трасс разработала планы по замораживанию счетов за электроэнергию для домохозяйств.

Германия планирует оставить доступными две атомные станции этой зимой, а канцлер Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон договорились помогать друг другу в преддверии переговоров с ЕС на этой неделе, а Макрон обязался поставлять газ в Германию, если это необходимо.