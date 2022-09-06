ОК "ЮГ": ВСУ нанесли удары по переправам россиян в Херсонской области

Украинские силы нанесли удары по двум понтонным переправам российских оккупантов в Херсонской области — в районах Дарьевки и Голой Пристани, сообщает Новое время.

Об этом сообщает пресс-служба Оперативного командования Юг в Facebook.

За ночь на 6 сентября ракетно-артиллерийскими подразделениями ВСУ выполнили более 150 огневых задач, уточняет командование. Украинские силы поразили живую силу, вооружение и технику, а также две переправы в районах Дарьевки и Голой Пристани.

Подтвержденные потери войск РФ, под данным командования, составляют 35 военных и четыре боевых машин пехоты.

Все переправы россиян находятся под огневым контролем сил обороны Украины, подчеркивают ВСУ.

Ранее в ВСУ сообщили, что держат полный огневой контроль над транспортными артериями, по которым оккупанты могут пополнять свои резервы.

Руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Украины Юг Наталья Гуменюк говорила, что оккупанты могут передвигаться по мостам в Херсонской области «разве что пешком, очень быстро, так, чтобы не успеть провалиться».