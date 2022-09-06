Омбудсмен: оккупанты депортировали более 7 тысяч украинских детей

В Украине с начала полномасштабного вторжения России 7343 ребенка находятся в списке депортированных. По меньшей мере 382 ребенка погибли, а 236 — числятся пропавшими без вести, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении Офиса омбудсмена в Facebook.

Согласно данным государственного портала розыска детей "Дети войны", по состоянию на 6 сентября по меньшей мере 382 ребенка погибли, 741 – получили ранения. Еще 236 детей считаются пропавшими без вести, а 7343 – депортированными.

В то же время украинские службы нашли 5391 ребенка, а 55 смогли вернуть домой.