Генерал Ходжес: РФ может использовать для войны с Украиной армию КНДР

Бывший командующий сухопутными войсками США в Европе генерал Бен Ходжес считает, что на фоне своих колоссальных потерь в Украине РФ может привлечь к участию в войне армию КНДР, сообщает Новое время.

Об этом он сказал в интервью НВ, комментируя попытки кремлевского режима добиться хоть какой-нибудь помощи от стран-изгоев вроде Северной Кореи и Ирана.

Чтобы раздобыть для своей армии беспилотники российскому диктатору Владимиру Путину даже пришлось в июле лично отправиться в Иран.

Кроме того, как рассказало со ссылкой на разведку США издание The New York Times, Москва договорилась с Пхеньяном о поставках для ВС РФ артиллерийских снарядов и ракет, однако о северокорейских войсках речи пока не шло.

"Относительно северокорейских солдат, которые могут воевать за Россию, я бы все же следил за этими новостями. СССР долгое время использовал в своих целях труд северокорейских рабочих. Северокорейские солдаты точно обойдутся России дешевле, чем подразделения Вагнера или Лиги (неофициальные российские ЧВК), и это сильный экономический аргумент для РФ" , — заявил Ходжес.

По его словам, использование армии КНДР в войне против Украины «вполне реально», однако, как именно подобная операция может быть реализована, ему «представить трудно».