Андрющенко: оккупанты в Мариуполе проведут первую волну мобилизации

Войска РФ во временно оккупированном Мариуполе и в других регионах захваченной Донецкой области готовят так называемую «мобилизацию», которая может пройти уже в 20-х числах сентября, сообщает Новое время.

Об этом сообщит советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

По его данным, в последний день августа в захваченном Мангуше прошло заседание гауйляйтеров. Он уточнил, что от донецкого оккупационного «руководства» поступило указание срочно восстановить военный учет в Мариупольском районе.

Андрющенко объясняет, что теперь Мангушский район ждет уже «официальная мобилизация» в российские войска в течение сентября.

Подобное указание от кремлевских марионеток получено, по его словам, и в отношение Мариуполя, но его исполнение отсрочено на две недели.

"То есть ориентировочно в 20 числах сентября Мариуполь и район ожидает первая волна мобилизации. Поэтому, мужчины мобилизационного возраста. Пока не введен запрет — эвакуируйтесь. Любым путём в любую сторону. Не дайте превратить себя в пушечное мясо" , — призывает он.

Ранее в Министерстве обороны Великобритании сообщили, что Россия все больше использует жителей захваченных территорий в Луганской и Донецкой областях для войны против Украины на фоне больших потерь.

Военная разведка утверждала, что Россия увеличивает мобилизационные резервы и планирует мобилизовать около 90 тысяч военных для войны в Украине.