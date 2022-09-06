Верховный Суд окончательно запретил деятельность Партии Шария

Верховный Суд поставил финальную точку по делу о запрете деятельности "Партии Шария" на территории Украины, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении Министерства юстиции.

Кассационный административный суд в составе Верховного Суда решил отказать в удовлетворении апелляционной жалобы политической партии "Партия Шария" и оставить решение суда первой инстанции без изменений.

Напомним, в июне Восьмой апелляционный административный суд запретил деятельность "Партии Шария".

Отметим, СБУ подозревает пророссийского блогера Анатолия Шария в государственной измене и нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков (дискриминации).

В мае правоохранительные органы Испании задержали Шария. Испанский суд отпустил блогера, однако у него изъяли паспорт и запретили покидать страну.

Процесс экстрадиции Шария в Украину может занять до года.