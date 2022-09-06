Укрпочта запустила в работу более 50 передвижных отделений в четырех областях

С начала сентября Укрпочта запустила еще 51 передвижное отделение, которые віехали на маршруты к 628 населенным пунктам, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает пресс-служба почтового оператора.

Новые передвижные отделения будут работать в Винницкой, Днепропетровской, Сумской и Житомирской областях. Таким образом, будут предоставляться услуги для 135 тысяч жителей этих регионов.

В Винницкой области начала работу новая точка базирования в г. Тульчине. Здесь 9 бригад передвижных отделений будут обслуживать 90 населенных пунктов из более чем 31 тыс. жителей.

В Днепропетровской области начали работу 7 передвижных отделений с точками базирования в Царичанке и Синельниково, и будут предоставлять услуги в 86 населенных пунктах из 17 тыс. жителей.

В Житомирской области 17 передвижных отделений выехали на маршруты с точек базирования Бердичев и Емильчино в 215 сел из 40 тыс. жителей.

Точки базирования почтовых отделений Сумской области заработали в Конотопе и Путивле. Из них на маршруты выезжают 17 автомобилей, которые будут обслуживать более 47 тысяч жителей.

Всего с начала войны "Укрпочта" запустила 520 передвижных отделений почтовой связи. В целом по стране уже ездит на маршрутах более 1700 передвижных отделений.

Они предоставляют полный спектр почтовых услуг, как и стационарные отделения: доставка и выдача пенсий и социальных пособий, выдача денежных переводов, оплата коммунальных платежей, продажа товаров первой необходимости, доставка посылок и периодики.