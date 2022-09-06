Генштаб: ВСУ уничтожили переправы оккупантов и 8 складов боеприпасов

Ракетные войска и артиллерия наземных группировок ВСУ уничтожили понтонную и паромную переправы оккупантов, а также восемь их складов боеприпасов, также были нанесены удары по шести пунктам управления врага, в частности, и корпусного уровня, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит вечерняя сводка Генштаба в Facebook.

Уничтожены три объекта сосредоточения живой силы оккупантов. В зону поражения попали девять средств противовоздушной обороны. Результаты уточняются. Одновременно уничтожена техника радиоэлектронной разведки и борьбы, станции связи.

В течение суток авиация защитников совершила более восьми ударов, в ходе которых уничтожена боевая техника, средства противовоздушной обороны и значительное количество живой силы оккупантов в опорных пунктах на Донецком и Южнобужском направлениях.

Подразделения противовоздушной обороны по разным направлениям уничтожили один вертолет, БпЛА и пять крылатых ракет.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

На других направлениях противник обстреливал военную и гражданскую инфраструктуру из танков, боевых машин, ствольной и реактивной артиллерии, а именно:

на Северском направлении враг совершил обстрелы гражданской и военной инфраструктуры населенных пунктов Хреновка Черниговской области и Новая Гута, Сопич и Мирополье Сумской области;

на Харьковском направлении враг обстрелял объекты в районах населенных пунктов Прудянка, Слатино, Русская Лозовая, Русские Тишки, Мосьпаново, Гусаровка и Залиман;

на Славянском направлении враг активных наступательных действий не вел. Обстрелам со стороны оккупантов подверглись Долина, Краснополье, Мазановка, Дмитровка, Бражковка и Довгенькое;

на Краматорском направлении огневое поражение зафиксировано возле Богородичного, Сидорового, Кривой Луки, Закотного, Платоновки, Северска, Ивано-Дарьевки, Верхнекаменского и Григорьевки;

на Бахмутском направлении огневому поражению подверглись районы населенных пунктов Нью-Йорк, Юрьевка, Зайцево, Веселая Долина, Майорск, Бахмутское, Соледарь, Бахмут, Опросное и Раздолевка;

на Авдеевском направлении обстрелам из минометов и ствольной артиллерии подверглись населенные пункты Авдеевка, Опросное и Первомайское;

на Новопавловском направлении были обстреляны районы Марьинки, Новомихайловки, Великой Новоселки, Парасковеевки, Угледара, Золотой Нивы, Нескучного и Времивки;

на Запорожском направлении враг совершал обстрелы из артиллерии разных типов возле Новоданиловки, Белогорья, Гуляйпольского, Дорожнянки, Красного, Полтавки и Железнодорожного;

на Южнобужском направлении противник совершал обстрелы вдоль линии столкновения. Кроме того, враг продолжал активно вести воздушную разведку БПЛА, совершил более пятидесяти вылетов.

Также из-за значительных потерь увеличилось количество вражеских подразделений, которые отводятся для восстановления боеспособности. Кроме того, подразделения частных военных кампаний вынуждены пополняться за счет заключенных на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.