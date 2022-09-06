СМИ: Венгрия угрожает заблокировать продление санкций против России
Венгрия угрожает заблокировать продление некоторых санкций против России, если из черного списка не исключат трех олигархов, сообщает Новое время.
Об этом пишет RadioLiberty во вторник, 6 сентября, со ссылкой на несколько осведомленных источников среди дипломатов.
По данным издания, Венгрия добивается отмены санкций против Алишера Усманова, Петра Авена и Виктора Рашникова. Также Будапешт просит сделать исключение для гуманитарных организаций и разрешить им вести дела с некоторыми российскими банками, которые сейчас находятся под санкциями.
В Официальном журнале ЕС сказано, что Усманов — прокремлевский олигарх с тесными связями с российским диктатором Владимиром Путиным, который, как считается, решает его деловые вопросы. Авена называют одним из примерно 50 богатых российских бизнесменов, которые регулярно встречаются с Путиным в Кремле и выполняют его требования. Рашников является владельцем и председателем совета директоров Магнитогорского металлургического комбината — одного из крупнейших налогоплательщиков в России.
Евросоюз хочет продлить санкции еще на шесть месяцев, послы ЕС должны обсудить этот вопрос 7 сентября. Сейчас в список входят 1217 человек и 108 организаций.
"В Брюсселе ходят слухи, что Венгрия использует возобновление санкций в качестве рычага, чтобы заставить Брюссель одобрить выделение финансирования, которое до этого удерживали из-за опасений того, что в стране нарушают стандарты верховенства права", — сообщает RadioLiberty.
Официальные лица в Будапеште не ответили на запрос издания.