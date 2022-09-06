В Минобороны анонсировали утверждение добровольного воинского учета для женщин

Законодательные нормы, согласно которым постановка женщин на воинский учет будет добровольной, утвердят уже скоро, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит сообщение замминистра обороны Украины Анны Маляр в Telegram.

По ее словам, скоро официально никаких ограничений для женщин насчет пересечения границы с 1 октября не будет.

При этом будет утвержден исключительно добровольный порядок постановки украинок на воинский учет.

Стоит заметить, что в октябре 2022 года в силу должен вступить приказ Министерства обороны Украины, согласно которому женщины определенных профессий должны будут встать на воинский учет.

В перечень из профессий отнесли: медицинское дело, маркетинг, инженерию, пищевые технологии, журналистику - всего 14 специальностей и 7 смежных с ними профессий. При этом женщины, чьи сферы деятельности не указаны выше, могут встать на военный учет в добровольном порядке.

Напомним, ранее Минобороны внесло законопроект в Раду, который направлен на урегулирование вопроса постановки женщин на воинский учет.

Документом предлагается сделать воинский учет для женщин официально добровольным. Он уже был поддержан в профильном комитете.