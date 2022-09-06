Нацбанк напечатал еще 15 миллиардов гривен для правительства

Национальный банк провел эмиссию дополнительных 15 млрд грн в начале сентября путем выкупа государственных облигаций, сообщает Экономическая правда.

Об этом говорится в данных Национального банка.

Так, портфель ОВГЗ Нацбанка составляет 604,57 млрд грн против 589,57 млрд грн по состоянию на понедельник. Это свидетельствует о выкупе регулятором гособлигаций во вторник на сумму 15 млрд. грн.

Как в августе, так и в июле, регулятор проводил эмиссию гривни в значительно меньших объемах, чем в первые месяцы полномасштабной войны. К примеру, в июне НБУ "напечатал" более 100 млрд грн, а в апреле-мае – по 50 млрд грн. В июле-августе объемы упали до 30 млрд грн благодаря значительным поступлениям финансовой помощи от стран-партнеров.

Напоминаем:

Украинская экономика не способна профинансировать войну самостоятельно: падение ВВП на треть в 2022 году согласно прогнозу НБУ неизбежно влечет значительное падение налоговых поступлений в бюджет. В этих условиях у правительства есть два реалистичных пути наполнения бюджета: иностранная помощь или печать средств.

С началом Великой войны правительство приняло решение осуществить государственные внутренние заимствования на сумму 400 млрд грн путем поэтапного выпуска военных облигаций, покупателем которых выступит Национальный банк. С того момента Нацбанк "напечатал" уже 285 млрд гривен.