Трасс объявила о назначении ключевых министров своего правительства

Новая премьер-министр Великобритании Лиз Трасс во вторник объявила о назначении новых руководителей ключевых министерств – финансов, иностранных и внутренних дел, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщает BBC.

Новым министром финансов стал Кваси Квартенг, возглавлявший министерство по бизнесу в правительстве Бориса Джонсона. Квартенга называют близким другом и союзником Трасс, а также упоминают как сторонника развития энергетического потенциала Британии.

На должность Трасс – то есть министра иностранных дел – был назначен Джеймс Клеверли, возглавлявший в правительстве Джонсона министерство образования. Клеверли ранее работал в Форин-офисе, где отвечал за политику по Ближнему Востоку и Северной Африке, а также окончил известную Сандгертскую военную академию и некоторое время служил в армии.

Новой главой Хоум-офиса (министерства внутренних дел) стала Суэлла Браверман, бывшая конкурент Трасса за пост лидера Консервативной партии. В правительстве Джонсона она была генеральным прокурором.

Кроме того, новым министром здравоохранения и заместителем премьер-министра по совместительству стала другая соратница Трасс – Тереза ​​Коффи. Бен Уоллес сохранил должность министра обороны. Брендон Льюис, работавший министром по Северной Ирландии в правительстве Джонсона, стал министром юстиции.

А Пенни Мордонт – еще одна конкурентка Трасс за пост лидера тори – будет лидером Палаты общин, ответственным за воплощение законодательной программы правительства.

Напомним, 5 сентября стало известно, что Лиз Трасс одержала победу на выборах лидера Консервативной партии. На следующий день Трасс стала премьер-министром Великобритании после того, как королева официально попросила ее сформировать новое правительство.