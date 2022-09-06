Зеленский провел телефонный разговор с новоизбранной премьером Британии

Президент Украины Владимир Зеленский первым среди иностранных лидеров провел телефонный разговор с новоизбранной премьер-министром Британии Лиз Трасс, сообщает Новое время.

Об этом Зеленский сообщил в Twitter.

"Первым среди иностранных лидеров провел разговор с новоизбранным премьер-министром Великобритании Лиз Трасс. Пригласил ее в Украину" , — сообщил президент.

Зеленский также выразил благодарность народу Британии за лидерство в оборонной и экономической поддержке Украины.

Зеленский и Трасс обговорили участие Британии в восстановлении Украины после российской агрессии и скоординировали дальнейшее давление на Россию.

"Цель — остановить агрессию и привлечь виновных к ответственности. Важно признать Россию государством-террористом. Будем продолжать активное взаимодействие во всех форматах" , — сказал президент.

Во вторник, 6 сентября, Борис Джонсон официально передал пост премьер-министра Великобритании своей преемнице Лиз Трасс, новоизбранному лидеру Консервативной партии.

Ранее Трасс обещала, что в случае ее победы президент Зеленский станет первым лидером иностранного государства, которому она позвонит.