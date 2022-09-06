Кулеба ответил на отказ Байдена признать Россию спонсором терроризма

Украина и дальше будет добиваться признания России страной-спонсором терроризма, несмотря на решение президента США Джо Байдена об отказе внести РФ в соответствующий список, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире национального телемарафона.

"Мы требовали, требуем и будем требовать признания России государством-спонсором терроризма. И то, что сейчас администрация Байдена не готова принять это решение, не значит, что оно никогда не может быть принято. Мы будем работать над тем, чтобы Россию признали тем, кем она действительно есть" , — сказал он.

По словам министра, ранее уже были прецеденты, когда руководители государств-партнеров давали решительный отказ на просьбу предоставить оружие или ввести санкции, а потом соглашались.

"Работа с Америкой по этому направлению продолжится… В этом конкретном вопросе мы не отступим и будем настаивать на своем, поскольку это действительно будет правильным решением" , — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

При этом он поблагодарил США за все, что они "сделали и продолжают делать для Украины".

Как сообщалось, 27 июля Сенат США единогласно одобрил резолюцию, призывающую госсекретаря Энтони Блинкена объявить Россию государством-спонсором терроризма за ее действия в Чечне, Грузии, Сирии и Украине.

6 сентября Президент США Джо Байден отказался признать Россию страной-спонсором терроризма.