Генштаб: частные военные компании врага несут существенные потери

Генеральный штаб ВСУ поделился подробностями с фронта на 196-е сутки противостояния полномасштабному вторжению РФ.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ﻿.

За прошедшие сутки враг нанес свыше 7 ракетных и 25 авиационных ударов по военным и гражданским объектам на территории Украины. Для этого совершил до 20 самолетовылетов.

В частности, пострадала инфраструктура в районах населенных пунктов Харьков, Большие Проходы, Белогорка, Костромка, Сухой Пруд и Безымянное.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

На других направлениях противник совершил обстрелы военной и гражданской инфраструктуры из танков, боевых машин, ствольной и реактивной артиллерии.

В частности, на Северском направлении зафиксированы минометные обстрелы в районах населенных пунктов Гай Черниговской области и Волфино, Запсилье, Мануховка и Стукаловка Сумской области.

На Харьковском направлении враг нанес обстрелы в районах населенных пунктов Прудянка, Черноглазовка, Мироновка, Большие Проходы, Русская и Черкасская Лозовая, Русские и Черкасские Тишки.

На Славянском направлении обстрелам со стороны оккупантов подверглись Славянск, Большая Камышеваха, Долина, Краснополье, Дмитровка и Довгенькое.

На Краматорском направлении противник обстреливал районы Татьяновки, Кривой Луки, Спорного, Веселого и Григорьевки.

На Бахмутском направлении враг совершал обстрелы из минометов, танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Бахмутское, Соледар, Бахмут, Нью-Йорк, Зайцево, Веселая Долина, Майорск и Яковлевка.

На Авдеевском направлении обстреляны Авдеевка, Опросное, Водяное, Тоненькое и Первомайское.

На Новопавловском направлении активных наступательных действий враг не проводил, под огневое влияние попали районы Марьинки, Красногоровки, Новомихайловки, Угледара, Сладкого, Шевченко, Золотой Нивы, Павловки и Времовки.

На Запорожском направлении оккупанты задействовали минометы, ствольную и реактивную артиллерию по районам населенных пунктов Новоандреевка, Малые Щербаки, Малая Токмачка, Щербаки, Белогорье, Новополь, Свободное Поле и Шевченко.

На Южнобужском направлении противник совершал обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии вдоль всей линии столкновения. Кроме того, враг вел воздушную разведку БпЛА — совершил 34 вылета.

Частные военные компании, действующие на временно захваченных территориях, в частности, в населенном пункте Александровка Харьковской области, несут существенные потери. Отдельные подразделения насчитывают более 40 процентов тяжелоранеными и убитыми, отметил Генштаб.﻿﻿

По данным ведомства, тела многих погибших не идентифицируются и считаются пропавшими без вести.

Кроме того, подразделения сил обороны удерживают занимаемые позиции и не дают врагу продвигаться вглубь территории Украины. Украинским воинам удалось успешно отразить атаки противника в районах населенных пунктов Григоровка, Зайцево, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина и Опросное.

В течение суток для поддержки действий наземных группировок авиация Сил обороны совершила 27 ударов и уничтожила склад боеприпасов, нанесла удары по почти 40 опорным пунктам и местам скопления живой силы и техники.

В общем, подразделения противовоздушной обороны украинских войск по разным направлениям уничтожили: самолет Су-25, вертолет Ка-52, БпЛА и пять крылатых ракет типа "Х-101".

Ракетные войска и артиллерия наземных группировок войск продолжают выполнять задачи огневого поражения живой силы и боевой техники, контрбатарейной борьбы, нарушения системы управления и логистического обеспечения противника.

В результате огневого воздействия нанесено поражение по 7 пунктам управления и 13 объектам сосредоточения живой силы противника.

В зону поражения попали радиолокационные станции и станции связи, мостовые и понтонные переправы, 3 склада боеприпасов и горюче-смазочных материалов разного уровня — тем самым значительно снижены боевые и логистические способности оккупантов.