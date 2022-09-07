Дефицит наличной валюты в банках: НБУ назвал причину

Нехватка наличной иностранной валюты в кассах отдельных банков вызвана ситуативными логистическими трудностями с ее доставкой из-за границы. Об этом сообщил Нацбанк.

Первая операция по обмену наличной валюты на безналичную состоится 7 сентября.

"Национальный банк будет проводить такие операции, пока это будет необходимо", - добавили в НБУ.

Заместитель главы НБУ Юрий Гелетий добавил, что нехватка наличной валюты в отдельных банках временная.

"НБУ внимательно следит за ситуацией и имеет достаточно наличной валюты, чтобы поддерживать наличную валютную ликвидность банковской системы на должном уровне для удовлетворения потребностей украинцев" , - подчеркнул он.

Нацбанк рекомендует банкам увеличить объемы завоза наличной валюты, чтобы сделать невозможным возникновение соответствующих трудностей в будущем.

Также в НБУ добавили, что операции по обмену наличной валюты на безналичную между Национальным банком и банками Украины никак не будут влиять на объем международных резервов Украины.