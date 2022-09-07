Генштаб обнародовал оперативные данные о потерях российских войск
Генеральный штаб ВСУ обнародовал обновленные данные о потерях войск РФ в Украине.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 7.09 составили:
- личного состава – около 50 610 (+460) человек ликвидировано,
- танков ‒ 2097 (+20) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 4520 (+36) ед,
- артиллерийских систем – 1194 (+15) ед,
- РСЗО – 300 (+4) ед,
- средств ПВО ‒ 156 (+0) ед,
- самолетов – 237 (+1) ед,
- вертолетов – 208 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 880 (+4),
- крылатых ракет ‒ 214 (+5),
- кораблей /катеров ‒ 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 3320 (+15) ед,
- специальной техники – 109 (+0).
Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении.
Данные уточняются.