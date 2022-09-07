В Борисполе произошел пожар на предприятии

В Борисполе в Киевской области произошел пожар на предприятии, местные сообщали о взрывах в городе.

"У нас в городе пожар. Хочу подчеркнуть, что это не какая-то враждебная диверсия или прилет. Это пожар на предприятии в районе железнодорожного вокзала у нас. ГСЧС работает. Все нормально, все уже под контролем" , - сообщил мэр города Владимир Борисенко.﻿

По его словам, взрывы в городе могло повлечь биотопливо.

По предварительной информации, пострадавших нет. Об этом сообщили в ГСЧС журналисту УНН.