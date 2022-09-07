Путин: Россия с 24 февраля ничего не потеряла

Президент России Владимир Путин во время выступления Путина на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке заявил, что с начала войны в Украине РФ не потеряла ничего, сообщает Украинская правда.

"Уверен, что с 24 февраля РФ ничего не потеряла, но главное приобретение – это укрепление суверенитета.

Россия – суверенное государство, мы всегда будем защищать свои национальные интересы, проводя самостоятельную политику" , - заявил президент РФ.

Путин также добавил, что Россия "до конца исполнит долг по защите Донбасса", "укрепится внешне и внутренне".

Кроме того, глава РФ уверен, что Россию изолировать невозможно, поскольку "страна, используя свои естественные конкурентные преимущества, продолжит наращивать свой транспортный потенциал, расширять сеть автомобильных и железных дорог, строить новые подходы к морским терминалам и увеличивать их мощность".

Он убеждает, что Россия полностью способна обеспечить себя природными ресурсами.

По словам Путина, существенную роль в этом играет Дальневосточный федеральный округ, поскольку он является важнейшим поставщиком как на внутренний рынок, так и для зарубежных партнеров нефти, природного газа, угля, металлов, леса и водных биоресурсов.

При этом президент России считает, что Запад "во имя пресловутого единения" бросает в топку все.

"Достигнутый уровень промышленного развития Европы, качество жизни людей, социально-экономическая стабильность – все это бросается в топку санкционной печи, расходуется по указке из Вашингтона во имя пресловутого евроатлантического единства, а по факту приносится в жертву ради сохранения диктатуры Соединенных Штатов в мировых делах" , - подчеркнул Путин.

По словам президента РФ, весной многие иностранные корпорации объявляли об уходе из России, а сегодня "одно за другим закрываются производства и рабочие места в самой Европе".

Путин уверен, что одна из причин этого – "разрыв деловых связей с Россией", мол, "власти ЕС лишают европейские предприятия эгергоресурсов, сырья, рынков сбыта".

Он также обвинил США в том, что они подорвали основы мирового экономического порядка. И добавил, что "Запад стремится сохранить выгодный ему мировой порядок по выдуманным им правилам".