Страны Балтии договорились о существенном ограничении въезда россиян

Литва, Латвия и Эстония договорились о существенном ограничении пересечения границы гражданами РФ. Об этом сообщил глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс в Twitter.

"Страны Балтии достигли договоренности о существенном ограничении (за некоторыми исключениями) пересечения границы гражданами Российской Федерации, имеющими шенгенские визы ЕС" , – написал он. ﻿

По его словам, решения будут приниматься национальными правительствами в соответствии с национальными процедурами и вступят в силу одновременно.