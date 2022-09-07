Страны Балтии договорились о существенном ограничении въезда россиян

Страны Балтии договорились о существенном ограничении въезда россиян
Фото: Pixabay

Литва, Латвия и Эстония договорились о существенном ограничении пересечения границы гражданами РФ. Об этом сообщил глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс в Twitter.

"Страны Балтии достигли договоренности о существенном ограничении (за некоторыми исключениями) пересечения границы гражданами Российской Федерации, имеющими шенгенские визы ЕС", – написал он.﻿

По его словам, решения будут приниматься национальными правительствами в соответствии с национальными процедурами и вступят в силу одновременно.

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