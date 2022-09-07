В ОП ответили на угрозы Путина по "зерновому соглашению"

Слова Владимира Путина об ограничении вывоза зерна из Украины являются безосновательными, но абсолютно прогнозируемыми. Российские власти своим шантажом в очередной раз пытаются снять с себя санкции, пишет Милан Лелич, РБК-Украина.

Об этом рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Энергетический, ядерный, миграционный, зерновой, запорожского-атомный и любые другие форматы прямого шантажа периодически появляются в публичный риторике первых лиц РФ, когда что-то идет явно не по плану и нужно через страх остановить Украину и международное сообщество. Поэтому нынешние заявления о прекращении "зернового соглашения" абсолютно беспочвенны и в то же время абсолютно прогнозируемы. Потому что никакой объективной основы для таких действий или заявлений вообще нет" , - отметил Подоляк.

Он подчеркнул, что Украина, как и посредники Турция и ООН, строго придерживаются обязательств, которые взяли на себя в рамках "зерновой инициативы".

"Заявления о том, что Россия не может вывезти свои грузы, выглядят к тому же довольно странно с учетом, что именно российский флот контролирует акваторию Черного моря. То есть что именно может мешать россиянам вывозить зерно и выполнять свои обязательства, помимо самих россиян? Риторический вопрос" , - отметил Подоляк.

По его мнению, Россия сегодня нервно пытается "нащупать" новый повод для очередной информационной кампании с призывом снятия санкций, нажав, прежде всего, на ООН и страны-реципиенты, чтобы они заняли хотя бы чуть более "пророссийскую позицию".

"Между тем, с каждым разом эти абсолютно прогнозируемые попытки/заявления выглядят более чем сомнительно: Европа и Соединенные Штаты уже неоднократно акцентировали, что санкции не касаются конкретных продовольственных позиций. Это во-первых. И во-вторых, страны-реципиенты не имеют никаких вопросов к Украине, которая максимально выполняет свои договоренности, но есть вопросы к России, которая под любым предлогом саботирует поставки" , - подытожил Подоляк.﻿

Что сказал Путин

Напомним, сегодня президент РФ Владимир Путин во время выступления на Восточном экономическом форуме пригрозил ограничить вывоз зерна из Украины якобы из-за того, что почти все зерно из Украины отправилось не в беднейшие страны, а в Евросоюз и заявил, что планирует обсудить это с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Вместе с тем ранее постоянный представитель России в ООН Василий Небензя также пригрозил срывом "зерновой сделки", заявив, что РФ в рамках этого соглашения не смогла вывезти ни одного судна с продовольствием.

Это при том, что на их продовольствие санкции не распространяются и их порты никто не блокировал.

"Зерновой коридор"

Напомним, что 22 июля, в Стамбуле было подписано соглашение о "зерновом коридоре", где Украина, Россия, Турция и ООН договорились о разблокировании экспорта украинского зерна через Черное море.