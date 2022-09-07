Украина и Польша договорились о постройке масляного трубопровода

Украина и Польша заключили Меморандум по проекту строительства трансграничного трубопровода для транспортировки украинского масла в порт Гданьска. Об этом сообщает Минагрополитики.

В ближайшее время Украина и Польша создадут рабочую группу, целью которой станет выработка технических характеристик и условий строительства трубопровода и двух терминалов.

"Последние полгода мы активно работали над наращиванием объема экспорта отечественной с/х продукции через общие пункты пропуска с Польской Республикой. Мы также работаем над сокращением очередей на украинско-польской границе" , – отметил глава Минагрополитики Николай Сольский.

Добавим, украинское подсолнечное масло до войны экспортировалось в 107 стран мира, а крупнейшие его потребители расположены в Европе (37%), Юго-Восточной Азии (29%) и Азии (14,9%).