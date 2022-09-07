Рада назначила нового главу Фонда госимущества

Народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что Верховная Рада проголосовала за назначение народного депутата фракции Голос Рустема Умерова председателем Фонда государственного имущества.

За назначение проголосовали 282 народных депутата. По фракциям результаты голосования за кандидатуру Умерова распределились следующим образом: "Слуга народу" — 198, "Європейська солідарність" — 2, "Батьківщина" — 1, группа "Платформа за жизнь и мир" — 17, группа "За майбутнє" — 9, "Голос" — 13, "Довіра" — 16, группа "Відновлення України"- 14, внефракционные депутаты — 12 голосов.

Рустем Умеров — украинский политик, предприниматель, инвестор и меценат, член украинской делегации на переговорах с Россией, делегат Курултая крымскотатарского народа, помощник-консультант Лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева.

В 2019 году был избран народным депутатом 9 созыва от партии "Голос" номером 18 в списке как беспартийный. Член одноименной фракции.

Умеров — секретарь Комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республики Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений.

Предыдущего главу Фонда госимущества Дмитрия Сенниченка уволили с должности ещё 17 февраля. По его словам, после назначения в 2019 году он заявил, что ставит себе планку - два года.