Еврокомиссия предложила 5 млрд евро макрофинансовой помощи Украине

Европейская комиссия в среду предложила выделить 5 млрд. евро макрофинансовой помощи Украине, сообщает Экономическая правда.

Предложение комиссии должны одобрить Европарламент и Совет ЕС, после чего ЕК сможет перевести Украине средства.

18 мая Еврокомиссия предложила предоставить Украине дополнительную макрофинансовую помощь в размере до 9 млрд. евро в 2022 году в связи с агрессией России.

Первый транш в размере 1 миллиарда евро пришел Украине в начале августа.

До сих пор в ЕС продолжались споры между государствами-членами по поводу гарантирования оставшихся 8 млрд евро и выделение помощи затянулось.

Впоследствии стало известно, что все государства-члены ЕС кроме Венгрии согласились финансово гарантировать еще 5 млрд евро макрофинансовой помощи в виде долгосрочных кредитов для Украины.

По данным СМИ, обсуждение по оставшимся 3 млрд евро все еще продолжается. Государства-члены расходятся во мнениях относительно того, должны ли деньги быть предоставлены в виде грантов или кредитов.