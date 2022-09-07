Рада сделала шаг к повышению налогов для валютных обменников

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект, обязывающий обмены валют уплачивать фиксированную сумму авансового взноса по налогу на прибыль предприятий, сообщает Экономическая правда.

Речь идет о законопроекте №7655, который в первом чтении поддержали 247 народных депутатов.

Документ предусматривает, что каждый пункт обмена наличной валюты ежемесячно должен будет уплачивать авансовый взнос по налогу на прибыль в размере трех минимальных зарплат, что составляет 19,5 тыс грн. Таким образом, за год один пункт обмена должен будет заплатить в бюджет не менее 234 тысяч гривен.

Ранее в Национальном банке заявили, что наличные обменники, вероятно, уклоняются от уплаты налогов, поскольку налоговые поступления от их деятельности несоизмеримо малы по сравнению с доходами.

"Да, уплаченный налог на прибыль таких компаний составляет всего 0,00185% от объема купленной ими валюты или около 7 млн грн в год на весь рынок" , – заявили в НБУ.

Как уточнил глава Налогового комитета Даниил Гетманцев, речь идет о почти 4000 обменниках в 2021 году.

"Это при том, что по расчетам Нацбанка один обменный пункт зарабатывает в среднем по меньшей мере 80 000 грн ежемесячно дохода" , - пояснил он.

Требование к каждому пункту платить 19,5 тысячи грн налогов ежемесячно обеспечит бюджету поступления на уровне около 900 млн грн в год, если исходить из количества обменников в 4000 пунктов.