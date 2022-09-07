Зеленского и народ Украины номинировали на премию Сахарова

Депутаты Европарламента номинировали президента Украины Владимира Зеленского и украинцев на премию Сахарова За свободу мысли в 2022 году, сообщает Новое время.

Как сообщили в пресс-службе группы ЕНП, мужественный народ Украины во главе с Зеленский заслуживает получить премию.

"Они продолжают каждый день защищать европейские ценности на полях сражений. Я надеюсь, что нашу номинацию поддержат все политические группы в Европейском парламенте" , — отметили там.

Премия За свободу мысли имени Андрея Сахарова основана в 1988 году Европейским парламентом и присуждается ежегодно тем, кто защищает права человека и основные свободы.

В прошлом году ее получил российский оппозиционер Алексей Навальный, в 2020 году — белорусская оппозиция во главе со Светланой Тихановской. В 2019 году лауреатом премии Сахарова стал украинский режиссер и бывший политзаключенный Олег Сенцов.