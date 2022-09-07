ОК "ЮГ": ВСУ уничтожили баржу с россиянами в Херсонской области

Вооруженные силы Украины уничтожили баржу с россиянами на борту в Херсонской области, ремонт Каховского моста невозможен из-за огневого контроля со стороны украинских защитников, сообщает Украинская правда.

Об этм сообщило Оперативное командование "Юг" в Facebook.

"При попытке врага наладить альтернативную переправу в районе Голой Пристани, уничтожена баржа с оккупантами и боевой техникой на борту. Огневой контроль Каховского моста не позволяет врагу провести ремонтные работы.

В ОК "Юг" также добавили, что ВСУ ликвидировали 30 оккупантов и 2 боевые машины пехоты. В Бериславском районе был ликвидирован склад с боеприпасами россиян.

Ранее в ОК "Юг" сообщили, что все стратегические мосты на Херсонщине непригодны для проезда тяжелой техники, также силы обороны Юга уже уничтожили три понтонные переправы врага.