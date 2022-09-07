Верещук призвала эвакуироваться из населенных пунктов вокруг ЗАЭС
Жителей населенных пунктов, расположенных вблизи захваченной Запорожской АЭС, призывают уехать. Россияне игнорируют любые гуманитарные коридоры, поэтому граждан просят самостоятельно найти способ покинуть эти территории, сообщает Деловая столица.
Об этом говорится в сообщении вице-премьера — министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирины Верещук в Telegram.
"Россияне продолжают шантажировать украинцев и весь мир. Вчера Совбез ООН в очередной раз заседал по ситуации на ЗАЭС. Маски сорваны. Российское государство непосредственно занимается ядерным терроризмом. Это первый прецедент в истории человечества", — отметила Верещук.
При этом она подчеркнула, россияне держат в заложниках не только персонал станции, но и жителей временно оккупированных территорий, прилегающих к ЗАЭС — это десятки тысяч людей.
Верещук также рассказала, что Минреинтеграции запросило гуманитарный коридор для эвакуации гражданского населения из ТОТ, прилегающих к атомной электростанции.
"В ответ циничное молчание", — отметила Верещук.
Вице-премьер обратилась к жителям временно неподконтрольных Украине районов, прилегающих к ЗАЭС.
"Эвакуируйтесь! Найдите способ перебраться на подконтрольную территорию. Мы вас ждем и поможем", — заявила она.
Также Верещук предоставила контакты, куда можно обращаться, а именно горячие линии Минреинтеграции:
1548 или +38(096) 078 84 33 (круглосуточная линия для звонков и сообщений через мобильные приложения WhatsApp/Telegram/Viber в случае отсутствия мобильной связи).
Напомним, на заседании Совета Безопасности ООН генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси предостерег, что на Запорожской атомной электростанции из-за военных действий может произойти катастрофа.