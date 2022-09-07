Киевская ОВА сообщила об учениях саперов, возможны звуки взрывов

Киевская ОВА сообщила, что в Вышгородском районе 7 сентября проводятся учения саперов, поэтому возможны взрывы, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщила Киевская ОВА в Telegram.

"На территории Вышгородского района проводятся учения саперов. В планах мероприятий - отработка навыков изъятия и ликвидации взрывоопасных предметов".

Поэтому в некоторых общинах Киевской области в течение дня возможны звуки взрывов.

В конце августа также в Вышгородском районе проводилось обезвреживание взрывоопасных предметов, взрывы контролировались и не представляли опасности.