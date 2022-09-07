Украинские десантники сбили два российских штурмовика Су-25

Украинские воины-десантники сбили два российских штурмовика Су-25 "Грач" с помощью переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла", сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении Командования Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины в Facebook.

7 сентября в одном из районов выполнения задач подразделения противовоздушной обороны 25 отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады и 80 отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ успешно сбили два российских штурмовика Су-25 "Грач".