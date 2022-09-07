Эрдоган обвинил Запад в провоцировании РФ и заявил, что Украине поставляют хлам

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган завил, что Запад проводит в отношении России "политику, основанную на провокациях", сообщает Европейская правда.

Об этом он заявил на пресс-конференции со своим сербским коллегой Александром Вучичем в Белграде, пишет Anadolu.

"Могу четко сказать, что не нахожу отношение Запада (к России) правильным. Потому что есть Запад, который проводит политику, основанную на провокациях" , — заявил Эрдоган.

Турецкий президент также заявил, что Запад отправляет Украине оружейный "хлам", пишет Hurriyet.

Он добавил, что война не закончится "в ближайшее время":

"Я говорю тем, кто недооценивает Россию, что вы поступаете неправильно. Россию нельзя недооценивать".

Президент Турции также подтвердил взвешенную политику Анкары в отношении России и Украины, направленную на разрешение кризиса.

Он заявил, что ни Россия, ни Украина не являются победителями в этой войне, но есть много проигравших.