Новый глава МИД Британии провел первый телефонный разговор с Кулебой
Новый министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли в среду провел первый телефонный разговор – он состоялся с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, сообщает Европейская правда.
Об этом Кулеба написал в Twitter.
"Мы разделяем единственную цель: Украина должна победить. Будем активно работать вместе над убеждением в этом остального мира - особенно тех, кто еще сомневается. Это первый телефонный разговор моего коллеги, и этот факт говорит сам за себя", - отметил он.
Джеймс Клеверли в правительстве Джонсона возглавлял министерство образования. Клеверли ранее работал в Форин-офисе, где отвечал за политику по Ближнему Востоку и Северной Африке, а также окончил известную Сандгертскую военную академию и некоторое время служил в армии.
Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский стал первым иностранным лидером, с которым Лиз Трасс провела телефонный разговор в должности премьер-министра Соединенного Королевства.
Напомним, 5 сентября стало известно, что Лиз Трасс одержала победу на выборах лидера Консервативной партии. На следующий день Трасс стала премьер-министром Великобритании после того, как королева официально попросила ее сформировать новое правительство.
Как заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, назначение Лиз Трасс на должность премьер-министра Великобритании означает продолжение жесткого курса Лондона в отношении России.