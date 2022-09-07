Новый глава МИД Британии провел первый телефонный разговор с Кулебой

Новый министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли в среду провел первый телефонный разговор – он состоялся с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, сообщает Европейская правда.

Об этом Кулеба написал в Twitter.

"Мы разделяем единственную цель: Украина должна победить. Будем активно работать вместе над убеждением в этом остального мира - особенно тех, кто еще сомневается. Это первый телефонный разговор моего коллеги, и этот факт говорит сам за себя" , - отметил он.

Провів розмову з британським колегою Джеймсом Клеверлі. Ми поділяємо єдину мету: Україна має перемогти. Будемо активно працювати разом над переконанням у цьому решти світу — особливо тих, хто ще має сумніви. Це перша телефонна розмова мого колеги, і цей факт говорить сам за себе. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) September 7, 2022

Джеймс Клеверли в правительстве Джонсона возглавлял министерство образования. Клеверли ранее работал в Форин-офисе, где отвечал за политику по Ближнему Востоку и Северной Африке, а также окончил известную Сандгертскую военную академию и некоторое время служил в армии.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский стал первым иностранным лидером, с которым Лиз Трасс провела телефонный разговор в должности премьер-министра Соединенного Королевства.

Напомним, 5 сентября стало известно, что Лиз Трасс одержала победу на выборах лидера Консервативной партии. На следующий день Трасс стала премьер-министром Великобритании после того, как королева официально попросила ее сформировать новое правительство.

Как заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, назначение Лиз Трасс на должность премьер-министра Великобритании означает продолжение жесткого курса Лондона в отношении России.