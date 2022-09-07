ОВА: оккупанты обстреляли Градами село в Запорожской области

Российские оккупанты обстреляли из РСЗО Град село Малая Токмачка в Запорожской области, в результате три человека погибли, семь — пострадали, сообщает Новое время.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух в Telegram-канале.

Страна-террорист совершила обстрел около 15:40. В это время в одном из дворов находились восемь мирных жителей, которые получали гуманитарную помощь. Старух сообщил о трех погибших, а позже — о том, что количество раненых увеличилось до семи. Три человека в тяжелом состоянии.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции, людей с тяжелыми осколочными ранениями доставили в больницу. Полиция собирает доказательства военного преступления для открытия уголовного дела по ч.2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УК Украины.