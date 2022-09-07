Bloomberg: газ в Европе дешевеет на фоне увеличения запасов

Эталонные фьючерсы на газ в Европе с утра в среду упали на 6,2% после резких изменений в последние дни на фоне скоординированных шагов правительств для преодоления последствий энергокризиса - в течение дня цены упали на 14%, сообщает Экономическая правда.

Об этом пишет Bloomberg.

"Решение России на неопределенный срок закрыть свой ключевой трубопровод Nord Stream на прошлой неделе заставило европейские правительства планировать рыночные интервенции.

Германия хочет ограничить цены на электроэнергию в течение нескольких недель. Польша стремится ограничить цены на весь импорт газа. Ликвидность также должна находиться в центре внимания переговоров министров энергетики на встрече в Брюсселе в пятницу", - напоминает агентство.

Отмечается, что увеличение запасов топлива, сильные поступления сжиженного природного газа и ожидаемая мягкая погода в течение следующего месяца помогли удержать цены под контролем.

Но остается волнение по поводу того, как Европа заменит утраченные поставки из России, когда похолодает и спрос вырастет. Существует также много неопределенности по поводу следующих шагов Москвы и конкуренции с Азией за СПГ в холодные месяцы.

Поставки из Норвегии, заменившей Россию как крупнейшего поставщика газа в Европе, также были ограничены из-за сезонных ремонтов. Из-за работ в среду поставки из Норвегии достигли самого низкого уровня с середины июля. Они завершатся в следующем месяце, но сейчас это сокращает возможности Европы по увеличению запасов газа.

"Европейский энергетический сектор по-прежнему шокирован волатильностью цен и неопределенностью по поводу энергетических балансов на предстоящую зиму" , - говорится в записке аналитиков Rystad Energy.

"Худший сценарий с очень холодной погодой, слабым ветром и 15% сокращением спроса на газ для электроэнергии окажется очень сложным для европейской энергетической системы и может привести к нормированию электроэнергии и отключениям" , - добавили аналитики.

По состоянию на 09:31 утра в Амстердаме стоимость газа в Нидерландах на октябрь, эталонный показатель для Европы, была на 5,5% ниже и составила 226,64 евро за мегаватт-час.

Британский эквивалент снизился на 5,4%. Эталонная стоимость электроэнергии в Германии в следующем году упала на 3,8% до 515,50 евро за мегаватт-час.

К вечеру биржевая цена на газ в Европе снизилась на 14% - ниже 2130 за 1 тыс кубометров.