В Нацполиции рассказали, чем занимаются россияне в Херсонской области
Войска РФ во временно оккупированной Херсонской области совершают многочисленные военные преступления. За последние сутки Нацполиция открыла 21 уголовное дело против российских оккупантов, сообщает Новое время.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области в Facebook.
По данным правоохранителей, после оккупации Херсона представители страны-агрессора разворовали и уничтожили имущество сети ломбардов: сумма ущерба составляет 800 тысяч гривен.
В Миловском сельском совете оккупанты угнали служебный автомобиль центра первичной медико-санитарной помощи, сообщает пресс-служба. В результате этого жители пяти сел остались без возможности вовремя получить неотложную медицинскую помощь.
В Чернобаевке пьяные военнослужащие России подожгли кафе-магазин, сообщили в полиции. В результате пожара уничтожено само помещение и все имущество.
Также правоохранители подчеркивают, что оккупанты не прекращает массированных артиллерийских обстрелов мирных населенных пунктов области, а за последние сутки похитили в регионе четыре человека.
Президент Владимир Зеленский 4 сентября сообщил, что защитники Украины освободили населенный пункт в Донецкой области и еще два — на юге. Зеленский подчеркивал, что украинские силы наступают на нескольких направлениях, а не только в Херсонской области.
Глава Херсонского облсовета Александр Самойленко подтвердил освобождение пгт Высокополье на юге страны, а советник Офиса президента Алексей Арестович утверждал, что ВСУ освободили также Ольгино в Херсонской области.
6 сентября в Оперативном командовании Юг сообщили, что ВСУ освободили от российских оккупантов еще несколько населенных пунктов в Херсонской области. Их название не уточняют, чтобы провести зачистку от диверсионных групп и разминирование.