Пентагон: Украина получила ракеты Harpoon на автомобильной платформе

Украинские военные получили от партнеров противокорабельные ракеты Harpoon. Их переоборудовали на автомобильную платформу, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил заместитель министра обороны США по вопросам закупок Билл Лаплант, сообщает Defense News.

Он подтвердил, что Украине передали ракеты Harpoon морского базирования, но перед этим их модернизировали и переоборудовали на автомобили.

"История заключается в том, что у одной страны, называть которую я не буду, были Harpoon, установленные на корабле, речь шла о Harpoon морского базирования... Поэтому мы поработали с этой страной и подрядчиком, сняли их с корабля, разместили их на грузовиках с платформами" , - отметил Лаплант.

Он объяснил, что на одном автомобиле установили модули Harpoon, а на другом источник питания. По словам замглавы Пентагона, украинские военные прошли обучение для использования этого оружия еще в мае.

Напомним, ранее в Пентагоне сообщали, что Украина получила от США две системы береговой обороны Harpoon. Также о предоставлении Украине ракет Harpoon заявляла Дания.