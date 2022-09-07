Sky News: британский фунт упал до самого низкого уровня почти за 40 лет

Британский фунт упал до самого низкого уровня по отношению к доллару США с 1985 года, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщает Sky News.

После 14:00 в среду фунт стерлингов упал до 1,1407 доллара — самого низкого уровня почти за четыре десятилетия.

В этом году фунт потерял более 15% по отношению к доллару, пострадав как от силы доллара, так и от мрачных экономических перспектив Великобритании.

Инфляция в Великобритании уже росла, и аналитики предсказывали рецессию в течение нескольких месяцев.

Но теперь, когда Лиз Трасс сменила Бориса Джонсона на посту премьер-министра, она ясно дала понять, что хочет снизить налоги и в то же время помочь людям справиться с быстро растущими счетами за электроэнергию.

Напомним, 5 сентября курс евро опустился до самого низкого за 20 лет уровня. С начала года европейская валюта продолжала ослабевать по отношению к доллару.