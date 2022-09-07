Верещук возглавит штаб по восстановлению деоккупированных территорий

Кабинет министров решил создать Координационный штаб по вопросам деоккупированных территорий и его главой назначить вице-премьер-министра Ирину Верещук, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщило Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий на своем сайте.

Такое решение правительство приняло 7 сентября. Его инициатор - президент Владимир Зеленский.

Основная задача Координационного штаба – восстановление территорий, которые ВСУ освобождают от врага, восстановление государственной и гражданской инфраструктуры, нормализация их жизнеобеспечения. Таких территорий сейчас становится все больше.

"Что после себя оставляет враг на деоккупированных территориях, Украина уже увидела. Это уничтоженные социальная и коммунальная инфраструктуры, разрушенное жилье, сожженные и ограбленные предприятия, подвалы, превратившиеся в пыточные камеры. Мы будем возвращать эти земли к жизни. Цель – дальнейшая реинтеграция таких районов" - заявила Верещук.

Напомним: