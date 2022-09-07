Верещук возглавит штаб по восстановлению деоккупированных территорий
Кабинет министров решил создать Координационный штаб по вопросам деоккупированных территорий и его главой назначить вице-премьер-министра Ирину Верещук, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщило Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий на своем сайте.
Такое решение правительство приняло 7 сентября. Его инициатор - президент Владимир Зеленский.
Основная задача Координационного штаба – восстановление территорий, которые ВСУ освобождают от врага, восстановление государственной и гражданской инфраструктуры, нормализация их жизнеобеспечения. Таких территорий сейчас становится все больше.
"Что после себя оставляет враг на деоккупированных территориях, Украина уже увидела. Это уничтоженные социальная и коммунальная инфраструктуры, разрушенное жилье, сожженные и ограбленные предприятия, подвалы, превратившиеся в пыточные камеры. Мы будем возвращать эти земли к жизни. Цель – дальнейшая реинтеграция таких районов" - заявила Верещук.
Напомним:
- В последнее время в ходе контрнаступления украинская армия почти каждый день освобождает от врага населенные пункты.
- В частности, в августе были деоккупированы село Мазановка Краматорского района Донецкой области и Высокополье Бериславского района Херсонщины.
- Несколько дней назад ВСУ освободили еще один населенный пункт в Донецкой области и два – на юге государства.
- Также украинские войска существенно продвинулись вперед в направлении Лисичанск-Северск.