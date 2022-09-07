Зеленский назначил новых глав военных администраций в трех областях

Президент Украины Владимир Зеленский назначил новых глав для ряда военных администраций на прифронтовых и оккупированных районах Донецкой, Луганской и Запорожской областей, сообщает Новое время.

Распоряжения опубликованы на сайте Офиса президента.

Президент назначит глав следующих регионов:

Донецкая область

Сергей Добряк — глава Покровской городской военной администрации Покровского района;

Юрий Клюшка — глава Мирноградськой городской военной администрации Покровского района;

Андрей Бондаренко — главна Добропольской городской военной администрации Покровского района;

Владимир Замотаев (вместо Бондаренко) — глава Покровской районной государственной администрации;

Анатолий Немченко — глава Селидовськой городской военной администрации Покровского района;

Юрий Бакаев (вместо Немченко) — глава Волновахской районной государственной администрации.

Луганская область

Владимир Череватый — глава Старобельской районной государственной администрации.

Запорожская область

Богдан Староконь — глава Васильевской районной государственной администрации.

Также в Херсонской области с должности главы Генической районной государственной администрации был уволен Сергей Олефиренко.

Ранее сообщалось, что Зеленский назначил новых руководителей СБУ в Херсонской и Черниговской областях. Новым начальником СБУ в Херсонской области стал Артем Борисевич, а в Черниговской области новым руководителем СБУ был назначен Алексей Лях.