Зеленский назначил новых глав военных администраций в трех областях
Президент Украины Владимир Зеленский назначил новых глав для ряда военных администраций на прифронтовых и оккупированных районах Донецкой, Луганской и Запорожской областей, сообщает Новое время.
Распоряжения опубликованы на сайте Офиса президента.
Президент назначит глав следующих регионов:
Донецкая область
- Сергей Добряк — глава Покровской городской военной администрации Покровского района;
- Юрий Клюшка — глава Мирноградськой городской военной администрации Покровского района;
- Андрей Бондаренко — главна Добропольской городской военной администрации Покровского района;
- Владимир Замотаев (вместо Бондаренко) — глава Покровской районной государственной администрации;
- Анатолий Немченко — глава Селидовськой городской военной администрации Покровского района;
- Юрий Бакаев (вместо Немченко) — глава Волновахской районной государственной администрации.
Луганская область
Владимир Череватый — глава Старобельской районной государственной администрации.
Запорожская область
Богдан Староконь — глава Васильевской районной государственной администрации.
Также в Херсонской области с должности главы Генической районной государственной администрации был уволен Сергей Олефиренко.
Ранее сообщалось, что Зеленский назначил новых руководителей СБУ в Херсонской и Черниговской областях. Новым начальником СБУ в Херсонской области стал Артем Борисевич, а в Черниговской области новым руководителем СБУ был назначен Алексей Лях.