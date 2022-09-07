"Укроборонпром" подписал рамочное соглашение о сотрудничестве с Honeywell

Государственный концерн "Укроборонпром" подписал рамочное соглашение о сотрудничестве с американской международной корпорацией Honeywell, которая производит оружие, космические системы, автоматические и контролирующие системы, иженерные услуги, транспортационные системы, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает "Укроборонпром".

Сотрудничество охватит следующие сферы:

авиация,

беспилотники,

навигация,

радары.

Также сообщается, что это уже не первый опыт сотрудничества "Укроборонпрома" с корпорацией.

Отметим, что продукты и услуги Honeywell Aerospace есть практически на всех коммерческих, военных и космических самолетах. Корпорация производит авиационные двигатели, кабины и электронику к ней, системы беспроводного подключения, механические компоненты и тому подобное.

Honeywell работает в Украине также по направлению гражданской продукции уже более 25 лет.

Как сообщалось ранее, украинским военным передали первые 20 беспилотников Warmate в рамках "Армии дронов".

Кроме того, Украина получила от партнеров противокорабельные ракеты Harpoon, которые переоборудовали на автомобильную платформу.