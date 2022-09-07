Генпрокурор: оккупанты вернули тело британского волонтера со следами пыток

Офис генпрокурора начал расследовать возможные пытки и убийство британского волонтера Пола Ури, которого российские оккупанты удерживали в плену, сообщает Новое время.

Об этом заявил генпрокурор Андрей Костин во время брифинга в среду, 7 сентября, сообщает пресс-служба ОГП.

По предварительным данным, в апреле 2022 года иностранного волонтера, который эвакуировал гражданских на территории Запорожской области, незаконно захватили российские оккупанты и перевезли на временно оккупированную территорию в Донецкой области.

В июле 2022 года оккупанты заявили, что волонтер умер «в результате болезни и стресса» (террористы псевдореспублики «ДНР» обвиняли его в якобы «наемничестве»). Спустя более чем полтора месяца переговоров страна-террорист Россия вернула его тело на подконтрольную Украине территорию. На теле погибшего есть следы, которые могут указывать о жестоком обращении, что могло быть настоящей причиной смерти, подчеркнул Костин.

"Тело, переданное страной-агрессором, хранилось в ненадлежащих условиях и изуродовано, поэтому истинные причины смерти будут установлены после проведения судебно-медицинской экспертизы" , — добавил генпрокурор.

Расследованием уголовного дела занимается Главное следственное управление СБУ, Костин взял его «на личный контроль». Генпрокурор подчеркнул, что страна-агрессор не соблюдает ни одно подписанное ею правило цивилизованного мира, а тысячи граждан, среди которых гражданские, каждый день подвергаются пыткам и находятся под угрозой внесудебной казни.

"Российская Федерация в очередной раз показывает свое людоедское лицо… Согласно Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, запрещено брать в заложники гражданских лиц, наносить им увечья, жестоко обращаться, применять пытки и подвергать преследованию. Также у гражданских должен быть доступ к медицинской помощи и лекарствам" , — напомнил Костин.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец у себя в Facebook заявил, что смерть волонтера была насильственной, а это военное преступление, которое будет еще одним доказательством во время трибунала.