Apple официально представила новую линейку смартфонов iPhone 14

Сегодня в рамках презентации Apple официально представили новую линейку смартфонов iPhone 14, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит презентация Apple.

iPhone 14 и 14 Plus

Apple анонсировала iPhone 14 и 14 Plus, которые сохранили дизайн предыдущего поколения, включая "челку", где расположена селфи-камера и датчики Face ID.

Младшая модель имеет 6,1-дюймовый экран, а 14 Plus - 6,7-дюймовый. Также утверждается, что 14 Plus предлагает лучшую автономность среди всех iPhone.

Обе модели построены на прошлогоднем чипсете A15 Bionic, что необычно для Apple, которая всегда предлагает самые новые процессоры.

Напомним, ранее сообщалось, что базовый iPhone 14 может получить поддержку более скоростной зарядки мощностью 30 Вт.