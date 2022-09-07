Apple официально представила новую линейку смартфонов iPhone 14

Apple официально представила новую линейку смартфонов iPhone 14
Фото: theverge.com

Сегодня в рамках презентации Apple официально представили новую линейку смартфонов iPhone 14, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит презентация Apple.

iPhone 14 и 14 Plus

Apple анонсировала iPhone 14 и 14 Plus, которые сохранили дизайн предыдущего поколения, включая "челку", где расположена селфи-камера и датчики Face ID.

Младшая модель имеет 6,1-дюймовый экран, а 14 Plus - 6,7-дюймовый. Также утверждается, что 14 Plus предлагает лучшую автономность среди всех iPhone.

Обе модели построены на прошлогоднем чипсете A15 Bionic, что необычно для Apple, которая всегда предлагает самые новые процессоры.

lcimg_4164e1b3_5e4f_462d_9a8c_d71df05df0
lcimg_c8e659c4_9729_4c50_b595_c0718e2a14
lcimg_c56f94ff_791b_4a50_9c99_7f6dbe359e
lcimg_f6610d5a_114f_44e3_967f_082dcce48e

Напомним, ранее сообщалось, что базовый iPhone 14 может получить поддержку более скоростной зарядки мощностью 30 Вт.

Новости

Популярные темы форума

analytics